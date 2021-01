Géneros: Acción | Estrategia | MOBA

Desarrollador: Riot Games

Plataformas: iOS | Android

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 27 de octubre de 2020

PEGI: +12

League of Legends: Wild Rift | Riot Games

El mundo de League of Legends ha conseguido atraer a todo tipo de jugadores. Después de todo, se presenta como una interesante oportunidad de poner a prueba nuestra habilidad y capacidad estratégica con grandes héroes y sus habilidades. Por ello, si este juego consigue ser todo un éxito en ordenador, ¿por qué no llevarlo a móviles?

Esta es la nueva propuesta de Riot Games que llega bajo el nombre de League of Legends: Wild Rift. Por supuesto, no te confundas, no se trata de la misma versión del juego que llega repentinamente a móviles, sino que es una perfecta adaptación del juego a estos dispositivos para que ofrezca una jugabilidad cómoda y única.

League of Legends: Wild Rift | Riot Games

A pesar de que busca replicar la acción propia del juego en móviles, hay pequeños detalles que se han reimaginado para poder ofrecer a los jugadores una experiencia única y perfecta. De hecho, consigue ofrecernos unas partidas que van de 15 a 18 minutos, algo muy diferente a la propuesta de ordenador.

Sus partidas son de 5 vs 5, algo que bien se adapta a la jugabilidad del título original. Pero lo que sí tenemos para nosotros es que, simplemente, cuenta con características que hacen que tanto jugadores que han probado la obra original como aquellos que se inician ahora tengan que probar su habilidad.