Géneros: Acción | Plataformas | Fantasía

Desarrollador: Sketchbook Games

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 6 de abril de 2021

PEGI: +7

Lost Words: Beyond the Page | Modus Games

Disfrutar de grandes juegos con experiencias inolvidables no es difícil. Mucho menos cuando tienes propuestas que sacan a relucir tu lado más creativo. Esta es la propuesta que se presenta con Lost Words: Beyond the Page donde nuestro viaje se producirá acompañando a una joven con grandes sueños.

Nos encontramos ante una gran aventura de plataformas en la que conoceremos a una joven aspirante a escritora que da forma a una gran historia en su diario. A medida que vamos avanzando con ella, descubrimos un gran mundo de fantasía y exploramos todo tipo de temáticas.

Amor, pérdida y dolor son solo algunos de los temas que toca de una forma que, sin duda, sabe expresar de maravilla. Claro que todo esto se encuentra bien unido a los rompecabezas, saltos y distintos escenarios que se proponen a lo largo de este mundo conocido como Estoria.

El juego se ha convertido en uno de los más premiados dentro de los juegos indies. Y no es de extrañar puesto que no solo cuenta con el gran talento de una escritora de verdad para su guión, sino que además su apartado gráfico es, sin lugar a dudas, una maravilla. Así es que tenemos ante nosotros una pieza única y realmente llamativa.