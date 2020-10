Géneros: Conducción | Arcade

Desarrollador: Criterion Games

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: ---

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2020 / 13 de noviembre de 2020 (Switch)

PEGI: +7

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered | Electronic Arts

Muchos jugadores han podido disfrutar de las carreras imparables de Need for Speed: Hot Pursuit. Pero eso no evitaba que los jugadores se mostrasen aún más ansiosos con la idea de poder ver una remasterización de esta obra, la cual llega a la actual generación bajo el nombre de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

La propuesta estará mejorada en muchos aspectos. No solo nos encontramos con un espectacular remodelaje de algunos aspectos, sino que incluso vemos la mejora en sus texturas y modelos. De tal forma que aquella buena propuesta clásica se convierte en un éxito incluso mayor ahora.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered | Electronic Arts

De hecho, sus creadores han indicado que los jugadores de PC podrán disfrutar de la compatibilidad 4K. Una perfecta ocasión para revivir la gran emoción de este título desde una perspectiva totalmente diferente y es que el límite se encuentra exactamente donde la habilidad del jugador se mantiene.

Por supuesto, debemos saber que las carreras tienen su complejidad, por lo que tendremos que ir superando nuestros límites para seguir avanzando, para llegar a nuevos niveles y superar a todo rival que se cruce en nuestro camino. Nadie podrá con nosotros, mucho menos cuando personalizamos nuestro vehículo hasta el más pequeño de los detalles.