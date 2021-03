Géneros: Estrategia | Gestión

Desarrollador: Marvelous Inc

Plataformas: Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021

PEGI: +3

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Marvelous Inc

Llega el momento de que los jugadores puedan disfrutar de su gran propuesta en una tranquila villa donde es el momento de crear una imponente granja. Si bien puede parecer fácil, todos aquellos que hayan disfrutado de la gran propuesta presente en la licencia Story of Seasons saben que no es fácil.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town es la propuesta de la serie de simulación que apuesta por ofrecer más libertad que nunca. Es el momento de que el jugador tenga opción de convertirse en el pionero con el objetivo de dar forma a la naturaleza silvestre y, de este modo, poder descubrir nuevos animales.

Dale vida a la granja, conoce a nueva gente y, por supuesto, disfruta de las maravillas que podrás encontrar en Villa Oliva. Después de todo, te encuentras en el pequeño pueblo costero donde debes seguir los pasos de tu abuelo, devolviendo así el esplendor de una granja que en su día fue la envidia de todos.

Trabajo no te va a faltar puesto que en la propuesta siempre hay nuevas cosas que hacer. Y, por supuesto, podrás hacer que esta se personalice de todas las formas posibles. Tienes ante ti todo tipo de propuestas que harán que puedas hacer prosperar tu zona e incluso conocer a las posibles parejas con las que casarte.