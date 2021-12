Una de las mejores trilogías de los videojuegos llegará a Nintendo Switch

Un nuevo rumor ha estado compartiéndose por Twitter, el cual asegura que una de las mejores trilogías de los videojuegos llegará dentro de muy poco a Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED. Si bien todos los fans de la compañía japonesa esperamos con inquietud la nueva entrega de The Legend of Zelda y Metroid Prime 4, podemos aplacar nuestras ansias jugando a Assassin's Creed: The Ezio Collection.

Según el rumor, la trilogía del que para muchos es el mejor assassin de todos los videojuegos, llegará "pronto" a la consola cabeza de lanza de Nintendo. Por desgracia, no se específica concretamente cuándo sucederá esto, pero no sé espera antes de final de año. Por el momento ni Ubisoft ni Nintendo han abordado este rumor de Direct Feed Games. ¿Llegará a suceder en algún momento? El tiempo lo dirá.

La historia de Assassin's Creed: The Ezio Collection sigue las aventuras del maestro Assassin Ezio Auditore de Florencia con las célebres campañas de un solo jugador de Assassin's Creed II, Assassin's Creed: La Hermandad, y Assassin's Creed Revelations, que se lanzaron en 2009, 2010 y 2011 respectivamente. Como sabéis, los títulos se desarrollan en la Italia del Renacimiento del siglo XV, salvo Revelations, que transcurre en su mayoría en Constantinopla.