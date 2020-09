Géneros: Acción | Aventura | RPG | Realidad aumentada

Desarrollador: Spokko

Plataformas: iOS | Android

Textos: Español

Voces: Por determinar

Un jugador

Fecha de lanzamiento: Por determinar

PEGI: Por determinar

El mundo de los juegos para móviles cambió totalmente con la llegada de Pokémon GO. La obra de Niantic nos ha ofrecido una jugabilidad que realmente parecía imposible de conseguir y que provocaba que jugadores de todo el mundo sintiesen que pueden convertirse en auténticos entrenadores. Entonces, ¿por qué no sentir lo mismo con The Witcher?

Esta es la propuesta de The Witcher: Monster Slayer, la nueva apuesta del equipo CD Projekt RED que lleva la acción de su título protagonizado por Geralt de Rivia a dispositivos móviles. Eso sí, su historia se centrará en tiempos anteriores a los de los juegos y, de hecho, tendremos la oportunidad de crear a nuestro propio brujo.

The Witcher: Monster Slayer | CD Projekt RED

Embarcándonos en una aventura donde los peligros están garantizados, tendremos que elegir muy bien nuestra forma de atacar. Después de todo, ninguna criatura ataca igual ni se ve afectada de la misma forma por los ataques de una espada. Por ello, debemos conocer bien los puntos débiles y aprovechar estos para poder superar con éxito nuestra misión.

En lo que respecta al juego, sabemos que el título nos ofrecerá una serie de misiones de brujo que cumplir. Tendrá su propia historia y encuentros con personajes conocidos y otros tantos que buscarán nuestra ayuda. Por ello, se trata de una espectacular propuesta que, sin duda, los fans de The Witcher disfrutarán desde un primer momento.