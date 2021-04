Lo que no has visto: Carla, el gran apoyo de Celia

Cuando Miguel tuvo una cita con marta, Celia lo pasó realmente mal. Las inseguridades y los miedos le hicieron pasar unas horas angustiosas. En 'Love Island: Lo que no has visto', te lo contamos. No te pierdas detalle en ATRESplayer PREMIUM cada viernes, este programa donde podrás ver secuencias inéditas y no perderás detalle de todo lo sucedido en la villa.