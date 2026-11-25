La llegada de un nuevo parque eólico a Springfield ha provocado una importante caída en la demanda de electricidad de la central nuclear. Incluso Smithers le confiesa al señor Burns que la prisión utiliza ahora clases de spinning para generar la energía de su silla eléctrica.

Ante el excedente de electricidad, el señor Burns encuentra un posible comprador interesado en utilizarla para minar criptomonedas.

Sin embargo, la reunión de negocios acaba convirtiéndose en una situación de lo más surrealista. Burns comienza a quemar billetes, llenando la sala de humo, y convierte la negociación en un peculiar juego en el que pierde el primero que hable.

El empresario intenta conseguir que tripliquen su oferta a cambio de dejar entrar un poco de luz solar en la sala. Sin embargo, su disparatada estrategia de negociación termina arruinando el negocio.