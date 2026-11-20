Los Simpson llegan corriendo al salón de su casa y se encuentran con una escena surrealista: varios personajes del popular videojuego Fortnite se han adueñado de su sofá y descansan tan tranquilos como si estuvieran en su propia casa.

Entre los inesperados invitados está Peely, el famoso plátano de Fortnite, que no imagina lo que le espera. Bart y el resto de la familia no se lo piensan dos veces y deciden pasar a la acción.

Armados con un láser, atrapan al pobre Peely y lo transforman en un gigantesco banana split, con helado incluido. ¡Menuda forma de acabar convertido en el postre del día!

Y como en casa de Los Simpson no se desperdicia nada, la familia aprovecha para darse un buen atracón de helado antes de que arranque el episodio. ¡Pobre Peely, quién le iba a decir que terminaría en el menú de los Simpson!