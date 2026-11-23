Bart se encuentra en una tienda de juegos cuando decide ocupar el lugar de Martin en una partida en la que también participa el profesor Frink. Aunque el científico tiene mucha más experiencia, el hijo de Homer no duda en enfrentarse al dragón y apostar por una estrategia llena de riesgos.

Su forma de jugar llama la atención de Frink, que acaba convirtiendo a Bart en su ayudante de laboratorio. El profesor le abre las puertas de su mundo científico, le anima a descubrir nuevas posibilidades y le muestra una faceta que el pequeño Simpson desconocía.

Pero la aventura no termina ahí. La familia Simpson acompaña a Frink a una reunión de antiguos compañeros de universidad, donde coinciden con algunos de los grandes magnates de la tecnología.