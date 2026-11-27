Como recompensa por su buen comportamiento, el director Skinner decide llevar a los alumnos de la escuela de Springfield de excursión. Sin embargo, lo que los niños creían que iba a ser un divertido parque acuático resulta ser el Museo Acuático de Textiles de la Época Victoriana Tardía.

Aburrido con las explicaciones de la guía, Bart decide separarse del grupo y explorar por su cuenta las diferentes estancias de la mansión. Durante su recorrido, descubre una sala en la que se exponen cientos de bolas de nieve decorativas.

Mientras tanto, Skinner está más pendiente de conquistar a la guía que de vigilar a sus alumnos. Como era de esperar, Bart termina desatando el caos y provoca una pelea que acaba con el director recibiendo un golpe en plena cara.