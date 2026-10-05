Nick Torres es sorprendido por la policía en casa de la mujer de una víctima

Roger Carnahan, el jefe de armamento de la oficina de investigación naval, aparece muerto en un parque.

Lo bueno, al parecer, es que no hace falta mucha gente para resolver el caso, porque parece que fue un suicidio, porque hay una pistola cerca y una bala en la sien. Aunque hay cosas que no cuadran.

Lo más raro es que fuera un suicidio fuera de casa.

Y en el momento que desbloquean el móvil ven claro el motivo por el que suicidó.

Antes de morir, la víctima recibió unas fotos en las que aparecía su mujer Amber y un chico que resulta ser ¡el agente Nick!

¿Estaba su mujer siéndole infiel y por eso se suicidó?

Nick lo que declara es que Amber le dijo que tenía pruebas de que su marido iba a cometer un delito. Era una informante y su labora conjunta nada tenía que ver con una relación sentimental.