Jake Peralta, el capitán Ray Holt y todo el equipo de la comisaría de 'Brooklyn Nine-Nine' siguen resolviendo los casos más divertidos en Neox. A partir de este lunes, en tira diaria (20h), el canal de Atresmedia TV estrenará en abierto nuevos episodios de la premiada comedia policíaca.

'Brooklyn Nine-Nine' es una de las sitcoms estadounidenses más respetadas y populares de los últimos años, y que actualmente sigue conquistando a la audiencia de Estados Unidos al ser de las comedias con mayor acogida y seguidores.

De los guionistas y productores ganadores de premios Emmy Dan Goor y Michael Schur ('Parks and recreation'), 'Brooklyn Nine-Nine' -galardonada de un Globo de oro a mejor comedia- se ha convertido en una de las sitcoms más destacadas de la televisión estadounidense en estos últimos años.

Muy querida por el gran público y la crítica y con un reparto que derrocha química, esta producción está protagonizada por dos intérpretes muy respetados del audiovisual americano: el ganador del Premio Emmy y el Globo de Oro Andy Samberg ('Saturday Night Live') y el ganador de un Emmy Andre Braugher ('Men of a Certain Age', 'Homicide: Life on the Street').

En 'Brooklyn Nine-Nine', el detective Jake Peralta (Samberg) es un policía de Nueva York lo suficientemente bueno como para nunca haber tenido que trabajar tanto o seguir las reglas al pie de la letra. Tal vez porque tiene el mejor registro de arrestos entre sus compañeros.

Jake, además, ha sido consentido a lo largo de toda su carrera. Ahora, con su nuevo jefe, el Capitán Ray Holt (Braugher), puede que todo cambie en el día a día de Peralta y el resto de la comisaría.

Junto a Andy Samberg -quien también es productor de la serie- y Andre Braugher, el reparto lo completan Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Stephanie Beatriz y Chelsea Peretti.

‘Brooklyn Nine-Nine’ es una producción de Fremulon, 3 Arts Entertainment y Universal Television distribuida por NBCUniversal Television Distribution.