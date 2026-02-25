Adam Ruzek ve cómo a un cadáver se lo traga un lago helado

Adam Ruzek casi atropella a un hombre que le sale en mitad de la carretera. Le pide que tenga más cuidado, pero él no dice nada y sale corriendo hacia un puente. Adam no está de servicio y sabe que debería irse a casa, pero como policía que es no es capaz de dejar las coas como están y sale corriendo detrás del hombre, ofreciéndole su ayuda.

Pero él se sube al puente poniendo su vida en peligro. Pese a las advertencias de Adam, el hombre termina resbalando y es entonces cuando se agarra a la mano del policía y le dice que no quiere morir. Adam hace toda la fuerza posible por sujetarlo, pero el hombre termina resbalándose de sus manos y cae al vacío.

Abajo hay un montón de agua helada y el cuerpo cae sobre el hielo y la nieve donde pronto se forma un enorme charco de sangre.

Adam Ruzek baja corriendo a socorrer a Frank Bailey, que así se llama el fallecido, pero ya no hay nada que hacer. Justo en ese momento el hielo empieza a resquebrajarse. A Adam le da el tiempo justo a arrastrarse hasta la orilla, pero el cuerpo de Frank con su propio peso se queda en mitad de la abertura en el hielo, cae al agua y el lago se lo traga.

Fran Bailey era un hombre con mujer y dos hijos que salió a la calle herido de una puñalada y ya desangrándose. Cuando van a buscar a su viuda no puede retener el llanto y Adam se encarga de entretener al bebé de la pareja mientras los demás atienden gestiones para resolver el caso. No parece que se le den nada mal los niños.

¿Podrá cumplir el sueño de su padre Bob de verle casado y con familia propia?