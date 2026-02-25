Chicago PD

Adam Ruzek ve cómo a un cadáver se lo traga un lago helado

El hombre se escapó de sus manos y cayó al vacío cuando ya estaba herido de antes.

Adam Ruzek ve cómo a un cadáver se lo traga un lago helado

Adam Ruzek casi atropella a un hombre que le sale en mitad de la carretera. Le pide que tenga más cuidado, pero él no dice nada y sale corriendo hacia un puente. Adam no está de servicio y sabe que debería irse a casa, pero como policía que es no es capaz de dejar las coas como están y sale corriendo detrás del hombre, ofreciéndole su ayuda.

Pero él se sube al puente poniendo su vida en peligro. Pese a las advertencias de Adam, el hombre termina resbalando y es entonces cuando se agarra a la mano del policía y le dice que no quiere morir. Adam hace toda la fuerza posible por sujetarlo, pero el hombre termina resbalándose de sus manos y cae al vacío.

Abajo hay un montón de agua helada y el cuerpo cae sobre el hielo y la nieve donde pronto se forma un enorme charco de sangre.

Adam Ruzek baja corriendo a socorrer a Frank Bailey, que así se llama el fallecido, pero ya no hay nada que hacer. Justo en ese momento el hielo empieza a resquebrajarse. A Adam le da el tiempo justo a arrastrarse hasta la orilla, pero el cuerpo de Frank con su propio peso se queda en mitad de la abertura en el hielo, cae al agua y el lago se lo traga.

Fran Bailey era un hombre con mujer y dos hijos que salió a la calle herido de una puñalada y ya desangrándose. Cuando van a buscar a su viuda no puede retener el llanto y Adam se encarga de entretener al bebé de la pareja mientras los demás atienden gestiones para resolver el caso. No parece que se le den nada mal los niños.

Neox - Adam Ruzek cuida del bebé de la víctima

¿Podrá cumplir el sueño de su padre Bob de verle casado y con familia propia?

