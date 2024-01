Haley se encuentra desaparecida y nadie en la comisaría sabe nada de ella

Haley está desaparecida aunque nadie lo sabe. Había quedado con un informante de la policía para conocer un oscuro caso, pero algo salió mal y unos encapuchados los atacaron y les han secuestrado. Haley se encuentra esposada en una habitación de un lugar que desconoce y no hay forma de poderse comunicar con el exterior. Su vida puede estar en riesgo.

Cree que nadie la va a echar de menos, pero no es así. Su entrenador había quedado como los últimos días con ella pero no ha aparecido. Por eso ha acudido a la comisaría para saber si allí saben algo de ella. Allí tampoco saben dónde está, pero no le dan demasiada importancia. Sin embargo, la insistencia del entrenador les lleva a hacer algunas investigaciones sobre el paradero de la agente.