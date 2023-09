La hija de Kim ha sido secuestrada y toda la comisaría se vuelca en su búsqueda

La ilusión de Kim de poder adoptar a la pequeña Michaela se ha hecho realidad. Después de una dura batalla legal, el juez le ha dado la plena custodia y es el momento de hacerse cargo de ella. Lo que no espera es que al llegar a casa no este. Gaby, la mujer que estaba a su cuidado ha sido gravemente herida y no hay rastro de la pequeña. A Kim se le cae el mundo encima. Michaela ha sido drogada y secuestrada y no tienen pistas fiables de quién puede haber sido.

Las primeras investigaciones apuntan al padre biológico de la pequeña y le detienen para interrogarle, pero descubren que no está implicado en el secuestro, por lo que toda la comisaría se pone a investigar para descubrir más pistas que puedan aclarar el secuestro y llevar hasta la pequeña.