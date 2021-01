Estreno de la décima temporada de 'Dos hombres y medio'

Chuck Lorre, productor de series como THE BIG BANG THEORY o MOM- emitidas asimismo en Neox- es responsable también de esta ficción.

La serie, protagonizada por Ashton Kutcher, Walden Schmidt y Angus T. Jones alcanzó en Estados Unidos una media en su décima etapa de 13,2 millones de espectadores. DOS HOMBRES Y MEDIO cuenta ya con 9 premios Emmy, entre otros muchos galardones.

SINOPSIS

La vida de Charlie se ve afectada repentinamente por la llegada de su hermano Alan, quien tras haberse separado de su esposa Judith toma la decisión de viajar a la casa de su hermano con su pequeño hijo de 10 años llamado Jake. Una vez juntos vivirán una vida llena de aventuras entre juegos, alcohol y mujeres. Alan temerá que su hijo Jake copie actitudes que considera negativas de su alocado hermano.

ÉXITOS, PREMIOS Y NOMINACIONES

A lo largo de sus ocho temporadas en el aire, DOS HOMBRES Y MEDIO se ha convertido en una de las sitcoms más exitosas en Estados Unidos y en el mundo. Además, es una de las 20 series más vistas de USA, ocupando el tercer puesto en ficción, con más de 8 millones de espectadores y un 8% de share.

Charlie Sheen y Angus T. Jones han llegado a considerarse, respectivamente, el actor adulto y el actor adolescente mejor pagados de la televisión estadounidense.

Además de los éxitos de público, la serie es una de las favoritas de la crítica. De hecho, ha sido galardonada con numerosos premios entre los que destacan 5 Emmys, 1 Alma y 3 ASCAP. Además, la ficción ha sido nominada a 2 Globos de Oro

ESTRELLAS INVITADAS

Varias estrellas de la música, el cine y la televisión, han hecho participaciones especiales a lo largo de la serie como Megan Fox o Rober Wagner.

Además, en diferentes episodios, ha aparecido el actor Martin Sheen (padre de Charlie Sheen), el actor y director Emilio Estévez (hermano de Charlie Sheen), Denise Richards (ex esposa de Charlie Sheen) y Samantha Sheen (hija de Charlie Sheen y Denise Richards).

PERSONAJES PRINCIPALES



CHARLIE SHEEN es Charlie Francis Harper



Charlie, un joven ya no tan joven, tiene una vida en la que sólo participan tres factores: el juego, alcohol, y sexo. Conduce un Jaguar XK, y luego un Mercedes-Benz. Tiene una casa en Malibú, gana mucho dinero y trabaja como escritor de jingles (compone canciones para comerciales), aunque después se dedicará a escribir y cantar canciones infantiles.



JON CRYER es Alan Jerome Harper



Alan, hermano de Charlie, es completamente distinto. Es un quiropráctico al que nada le sale bien, tiene mala suerte con las mujeres pero es muy apegado a su familia. Tiene moral y conciencia, cosa que Charlie no tiene, por lo que siempre se siente avergonzado cuando una relación personal fracasa y le cuesta tomar algunas decisiones.



ANGUS T. JONESES es Jacob David "Jake" Harper



Jake, el hijo de Alan, es un niño muy parecido a su tío, suele mantener conversaciones con su apdre o su tío al mismo nivel que cualquier otro adulto. Sin embargo, aparentemente no es muy inteligente, Charlie siempre se burla de él y Alan siempre tiene problemas para que estudie y, aunque al principio Charlie no lo quiere en su casa, a final termina por congeniar muy bien con él y le enseña algunos trucos para conquistar a las mujeres.