Al parecer en el pequeño pueblo de Chance Harbor, Washington, todos estaban esperando la llegada de Cassie. Tras la muerte de su madre y mudarse con su abuela materna, Jane, Cassie comienza una nueva vida. Sin embargo, un grupo de jóvenes empieza a rondarla y todos parecen saber más cosas de ella y su madre que ella misma. La cosa se complica más cuando conoce a Adam, el novio de Diane y los dos parece que empiezan a sentir una irresistible atracción el uno por el otro. Además la tensión con Faye, una chica difícil de tratar tampoco ayudará a la nueva vida de Cassie.

Pronto estos chiscos acorralan a Cassie y le aseguran que desciende de una familia de brujos y que ella también es una bruja, al principio no da crédito a lo que está escuchando pero pronto se da cuenta de que no parece una idea tan descabellada cuando empieza a sentir el poder de la magia. Sin embargo, con la llegada de Cassie, la magia de los seis chicos se ha aumentado y deben controlarla ya que es peligroso, la única forma de hacerlo es creando un círculo, no obstante Cassie no quiere saber nada del tema y se rehúsa a tratar con ellos.