Barry se fija en Kim y Érica se apunta al mejor concurso de televisión

Hoy toca celebrar el día del color en el instituto, un día muy especial para todos los alumnos, Barry, el hermano mayor de los Goldberg, no pierde el tiempo en este día tan emocionante. Además de echarle el ojo al premio, también se fijo en una de las chicas del instituto llamada Kim. Ella confiesa que lleva enamorado de él varios años, aunque Barry no puede olvidarse de Leini. Por eso, Kim tiene la brillante idea de invitarle al cine, pero no es capaz de presentarse en su primera cita.

Por otro lado, Murray quiere echar a Érica de casa, aunque Beverly quiere motivarla para que crezca en casa y madure. Érica tiene la brillante idea de apuntarse a todos los concursos de televisión para darse cuenta que la universidad no es la única opción. Todos apostaban en que no iban a dar un duro por ella cuando de repente el plan se desmorona por completo y recibe la llamada para hacer la entrevista. Murray y Beverly quieren dar una lección de vida a su hija: aprendes a volar cuando te empujan del nido.