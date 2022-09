Barry intenta forjar una pareja propia mientras Beverly tiene un plan para sacar a Bill de parranda

En la familia de los Goldberg toca celebrar el día de la Tierra. Barry no es una persona nada responsable con el reciclaje, ni con tener un planeta sano y limpio. Pero, aunque no le guste, se apunta al voluntariado en busca de enamorarla. Una vez más quiere captar el corazón de Lainey. Tiene que responder las llamadas telefónicas de la central del día de la tierra. En cambio, no es capaz de esforzarse por este tipo de voluntariado.

Por otro lado, Bill y Murray disfrutan de lo que mas les gusta: comer alitas de pollo y beber cerveza mientras ven la televisión. Y como Beverly estaba muy tranquila en este capítulo, se pone a trabajar para encontrar una mujer para Bill. Apoyar a los amigos no debería de ser un problema y ayudarles a buscar el amor, sirve para buscar la felicidad de Bill. Beverly tiene un plan para sacar a Bill de parranda. Le enseña una gran cantidad de mujeres para que le conozcan y poder tener una novia estable. Finalmente, conoce a Dolores, la elegida.