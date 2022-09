Los Goldberg organizan la boda de Bill en menos de 24 horas

Los Goldberg no acaban en una y ya se están metiendo en otra. Esta vez, le organiza toda la familia la boda a Bill, el mejor amigo de Murray. En menos de 24 horas pudieron conseguir todos los preparativos para el gran día. Beverly toma las riendas de la situación y toda la familia se dividen los preparativos para hacer posible la celebración.

En cambio, Beverly no tuvo en cuenta que podría haber rivales que pusieran algún obstáculo en el camino. Llega el día y Bill no quiere casarse porque tiene miedo a volver a separarse de una mujer pero es cuando Murray encarrila la boda y hace creer a Bill que es la mujer de su vida. ¿Quieres saber más? No te pierdas el vídeo que encabeza la noticia.