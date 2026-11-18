Los Simpson vuelven a sorprender en La casa-árbol del terror con una original introducción que nada tiene que ver con las habituales aventuras de la familia amarilla.

Bajo el título América la bella, la secuencia comienza con unas imágenes en blanco y negro en las que aparece una familia estadounidense aparentemente feliz celebrando Halloween.

Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Tres inquietantes personajes que representan las guerras comerciales, los pronombres y un brote de sarampión aparecen para sembrar el pánico.

Aterrorizada, la familia busca refugio en su hogar. Una vez dentro, el padre coge el mando a distancia, enciende el televisor y exclama: "el único espacio seguro en Estados Unidos: la televisión abierta".

Y es entonces cuando llega la sorpresa. En la pantalla del televisor aparecen Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, acompañados de un rótulo que hace referencia a los 37 años de antigüedad de la serie.

Una divertida forma de comenzar el especial de Halloween en la que Los Simpson combinan el humor negro, la crítica social y una buena dosis de ironía sobre su propia longevidad.