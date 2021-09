Ha llegado el gran día de la boda de Juliet

Todo está listo para que Juliet y TC se den el sí quiero. Magnum acude a ver a la novia porque en un principio iba a ser él el novio en esta boda por interés. Sin embargo, algo le pasa a Juliet. Sabe que si no se casa la deportarán y no volverá a ver a Magnum, pero está nerviosa por emprender una boda que no es real.