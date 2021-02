Más información El dilema ético al que se enfrentan Earl y Randy

Earl está molesto con Joy porque esta no le quiere devolver el carné de conducir. Earl ha recibido ya varias multas por no llevarlo y le pide a su ex mujer que por favor se lo devuelva, Ella se lo toma a cachondeo y le pone una condición para devolvérselo: tiene que hacer un arreglo en casa.