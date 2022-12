Todos están muy apenados por el fallecimiento de Dede, pero sin duda, todos los ojos se centran en Jay, no olvidemos que se trataba de su ex mujer. En medio de semejante situación Cam y Phil no dan crédito a la reacción de Jay tras descubrir que alguien se ha comido su bocadillo de salchichas.

Sin duda Claire y Mitch son dos de los más afectados por la muerte de Dede. Antes de morir, Dede ha dejado un mensaje a Claire que, tras escucharlo, hace ver a Claire que su madre también la quería. A pesar de ser su ex mujer, Jay reconoce que va a echar de menos a Dede.

Mientras, Cam y Phil, decididos a llevar la muerte de Dede de la mejor manera posible, acuden a una de las heladería que más le gustaba. Lo que ocurre es que es la tarde de Halloween y el atasco que alí se forma es grande. Atrapados en el coche se ponen a recordar anécdotas de la exmujer de Jay.

Por último, la noticia de la muerte de Dede deja muy impactados a todos sus nietos, aunque cada uno se lo toma de una manera diferente. Mientras Haley no para de comer, Luke no hace nada más que bromas, Alex se acaba acostando con su novio bombero y Lily decide hacerle la vida imposible a Gloria.