Cam, indignado con su hermana por haberse comprometido con su antiguo novio

Cam no le ha dicho a su familia que tiene planes para casarse con Mitch. Es un tema complicado y no sabe cómo se lo va a tomar la familia. Por si esto no fuera poco, Pam, su hermana, llega de viaje para pasar unos días con ellos y Cam se toma todas las molestias posibles para que no descubra sus planes de boda.

No sale como esperaba y Pam descubre que su hermano se va a casar. Ante la sorpresa general, a Pam le parece una magnífica noticia los planes de boda de su hermano y él se siente aliviado con la reacción de su hermana. Sin embargo, Cam no está preparado para escuchar la sorpresa que su hermana le tiene preparada.