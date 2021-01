En 'Modern family' planear un viaje entre todos siempre es una gran idea

Phil, Cam y Gloria han formado una alianza para intentar influir en el resto de la familia a la hora de decidir el próximo viaje de vacaciones. Sutilmente han ido condicionando al resto de miembros para que tomen una decisión que a ellos les venga bien. Y parece que tienen éxito.

Los Dunphy Pritchet Delgado Tucker están juntos a bordo de un barco en medio de un lago para observar el primer eclipse de sol en 99 años. Claire y Phil deciden que deben hacer cosas de jóvenes y no de viejos, por eso aprovechan las vacaciones para intentar tirarse desde un acantilado. El problema es que Phil no no lo tiene muy claro.

La familia realiza un viaje de cata de vinos y se queda en la casa de campo del nuevo jefe de Haley, donde la única regla es: ¡no toques la tiara!. Sin embargo, todo el mundo la acaba tocando. A pesar de todo, cada uno de ellos tiene una misión muy diferente en ese fin de semana. Gloria y Mitch están invitados a una fiesta en la casa de Oprah, Phil y Cam deben ensayar para su clase de hip hop. Jay seha traído a Stella a escondidas y Claire intenta deshacerse de unas espantosas zapatillas de Phil.