Jay no quiere que nada ni nadie le distraigan de su partida de bolos

No es una partida de bolos cualquiera, es la gran partida. Jay se enfrenta a su archienemigo del sector de los armarios en una partida de bolos decisiva. No quiere que nada ni nadie perjudiquen el desarrollo de ese enfrentamiento. Lo primero que Jay hace es llamar a Phil para decirle sin rodeos que está fuera del equipo, ya que su lugar lo va a ocupar un jugador mejor que él. Después se ve obligado a acompañar a Manny a ir de compras para intentarle subir la autoestima, después de no haber logrado ser elegido para la obra del colegio. Jay está centrado hoy en los bolos.