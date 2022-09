El anime ‘Shenmue’ no logra el éxito esperado con su primera temporada y anuncia su cancelación

‘Shenmue’ fue uno de esos proyectos de animación que llamaba la atención a todos aquellos que han disfrutado de los videojuegos. Se trata de una de esas experiencias más llamativas, sobre todo en lo que respecta a poder completar un poco más la historia. Sin embargo, parece que no podremos seguir conociendo esta historia ya que se han anunciado cambios en lo que respecta a la producción del anime.

Tras una primera temporada de ‘Shenmue’, finalmente se ha confirmado que este queda cancelado. Tras 13 capítulos, finalmente se ha indicado que no van a seguir con la producción de la animación o, por lo menos, no tienen una intención actual de seguir. De hecho, se ha realizado este anuncio de forma oficial. A continuación, os mostramos cómo ha sido Adult Swim quien ha indicado que no seguirán con esta adaptación.

Si bien es cierto que no se cierra la puerta a la indicación de que pueda volver en el futuro, sí se ha mencionado que no hay intención de que vuelva pronto. Por ello, se anima a los fans a que sigan viendo esta primera temporada. Al menos como una forma de que sigan conectando con la historia de este famoso personaje que busca venganza por su familia y que, por supuesto, cuenta con aspectos interesantes de las artes marciales.

Otro aspecto que llama la atención de esta propuesta es, precisamente, saber que la obra todavía tiene mucha historia que contar con sus videojuegos. El desarrollador tenía intención de lanzar una cuarta entrega para seguir relatando la historia. Por ello, es de esperar que todos los fans acaben por observar las novedades que vayan llegando con el tiempo y que, quizás, traigan consigo una vuelta del anime.