Los apartamentos para gamers ya existen y están completamente adaptados los jugadores

A lo largo de los años, los jugadores profesionales se han hecho cada vez más famosos. Después de todo, cada vez con más los jugadores que se animan a poner a prueba su habilidad en sus videojuegos favoritos con propuestas únicas y uniéndose a equipos. Esto provoca que muchas compañías opten por sacar a la luz productos que afirman que pueden ayudar a los jugadores a desarrollar sus habilidades.

Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que no pueden llegar a crearse una habitación gamer? Una de esas habitaciones con un buen equipo en las que, simplemente, da gusto pasar el tiempo, más aún si podemos decorarla centrada en las licencias que más nos gustan. En estos casos hay auténticos pioneros como Japón que no dudan en no solo cumplir el sueño de los jugadores, sino que aumentan las posibilidades al proponer el alquiler de apartamentos para gamers.

Apartamentos para gamers: un sueño hecho realidad

Tener una habitación para gamers puede ser el sueño de muchos y, sin embargo, no ser apto para cualquier bolsillo. Después de todo, hacerse con un buen equipo, buscar el mobiliario adecuado e incluso personalizar esta puede suponer un gran gasto que no todos pueden afrontar. Por ello, en Japón han dado la opción de no solo hacerse con esta habitación, sino con un apartamento completamente equipado y al que se puede acceder pagando una pequeña cantidad.

Ha sido la empresa Basada, especializada en los eSports, quienes han lanzado los apartamentos e-Rooms. Estos no solo incluye el apartamento para hacer vida normal, sino que además cuenta con todo lo necesario para que los jugadores disfruten de sus partidas. Y es que, aunque pueda parecer increíble, este precio incluye el acceso a un equipo completamente preparado para la competición.

Distintas opciones ajustadas a todos los bolsillos

Lo más interesante de estos apartamentos es que hay tres opciones diferentes para ajustarse a lo que cada uno puede pagar. Por un lado se cuenta con el plan principiante, donde se presenta el pack más económico de alrededor de 39.000 yenes (300 € aproximadamente) hasta llegar al plan élite, el más avanzado y que cuesta 69.000 yenes (530 €) donde el equipo incluye la última tecnología para jugar a los títulos a la mejor calidad posible.

Por supuesto, entre las opciones disponibles, se ofrece al jugador la posibilidad de elegir una amplia configuración para teclado y ratón con distintas marcas. De este modo cada jugador puede adaptar su alquiler a lo que realmente necesita. Así es que, por un precio bastante bajo, un jugador puede acceder a una combinación de hasta 50 opciones, dando así lugar a la personalización perfecta para cada uno.