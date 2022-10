‘Demon Slayer’ marca fecha para conocer las novedades de su tercera temporada

‘Demon Slayer’ o ‘Kimetsu no Yaiba’ se ha convertido en los últimos años en uno de los animes más reconocidos del mundo. No solo es su historia, sino sus personajes e incluso su animación lo que hacen que los fans no quieran perder detalle de la propuesta. Por ello, cuando contamos con un manga que ya ha llegado a su fin, no es de extrañar que los fans estén deseando ver qué nos depara en el futuro del anime.

Este ha cosechado tal éxito que ya sabemos que hay una tercera temporada en camino. Si bien de esta no han querido compartir muchos detalles por el momento, parece que no vamos a tener que esperar mucho. Al menos así lo ha indicado un tweet oficial de Animetv_jp, donde se nos indica que el 15 de octubre tendremos noticias oficiales del anime de ‘Demon Slayer’, lo cual sin duda afecta a su tercera temporada.

Por ahora lo único que sabemos de esta es que actualmente se encuentra en producción. Sin embargo, el evento parece ser importante ya que contará con la presencia de varios actores de doblaje de anime, entre los que se encuentran el actor de doblaje de Tanjiro así como el de Uzui. En este evento, además de esperar noticias de la tercera temporada, parece que tendremos alguna sorpresa relacionada con la licencia, por lo que animan a todos los fans a estar atentos.

Por ello, parece que tendremos que estar muy atentos el próximo 15 de octubre, momento en el que se producirá un evento con todo tipo de anuncios relacionados con una de las licencias anime que ha cambiado el mundo. Una propuesta que, por supuesto, cuenta con todo tipo de curiosidades, como es el hecho de porqué Tanjiro cuenta con esa gran cicatriz en su rostro. Una de esas preguntas cuya respuesta muchos pasaron por alto.