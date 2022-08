El autor de ‘Attack on Titan’ quería más muertes en el manga

Si hablamos de animes y mangas donde las muertes puedan marcar el destino de sus protagonistas, el nombre de ‘Attack on Titan’ es uno de los primeros que acude a nuestra mente. Después de todo, nos encontramos con una historia que no dudó a la hora de presentarnos desde sus primeros capítulos algunas de las muertes que cambiaron a los personajes para siempre. Y es que cuando los titanes hacen acto de presencia, simplemente no hay vuelta atrás.

Con muertes por todas partes, está claro que tenemos la sensación de que ninguno de nuestros personajes favoritos se salvará. Sin embargo, esto no es del todo cierto o, al menos, el mangaka no siente que así sea. ¿Por qué? Tal y como ha desvelado en una reciente entrevista, Hajime Isayama siente que no ha presentado la obra suficientes muertes, sino que le hubiese gustado incluir a más personajes que matar.

Attack on Titan | Wit Studio

Tal y como muestran en AnimeHunch, el autor expresa que no le hubiese disgustado tener más personajes que poder matar posteriormente. Con esto quiere decir que no es que se haya quedado con ganas de matar a los personajes ya presentes, sino de introducir a algún extra en el manga cuya misión fuese, únicamente, la de morir en manos de los titanes. Esto también influye de algún modo a Eren y los actos que comete en la recta final.

Sin embargo, a pesar de que le hubiese gustado introducir a algunos extras que fuesen amigos de Jean, simplemente se quedó en el proceso. Por supuesto, todo hubiese servido como una ayuda para mostrar el poder de Eren y lo que este ha provocado. Claro que eso no quita peso a las muertes vistas hasta la fecha, donde algunas de estas marcaron un punto de inflexión que acabó guiando a la historia hasta convertirse en una de las más destacadas para los fans del manga y del anime.