El easter egg de 'Cyberpunk 2077' en 'Cyberpunk Edgerunners' que los fans no vieron por no mirar la serie hasta el final

Desde su estreno, ‘Cyberpunk Edgerunners’ se ha convertido en uno de los animes más espectaculares. Son muchos los fans que han llegado a la licencia desde entonces, hasta el punto de que muchos han regresado al juego de CD Projekt RED, dándole así una segunda oportunidad a la obra futurista. Sin embargo, hay cosas que no podemos pasar por alto y es precisamente el hecho de que la obra guardaba una serie de secretos.

Muchos fans no pasaron por alto el hecho de que hay varias conexiones entre el videojuego y el anime. De hecho, hay varias referencias que incluso se pueden encontrar dentro del juego al anime. Sin embargo, ¿sabías que el estudio de animación nos escondió un easter egg a plena vista y muchos fans no llegaron a verlo jamás? Todo debido a un simple hecho y es que no todos los fans esperaron hasta el final.

El easter egg de Cyberpunk Edgerunners que pocos fans llegaron a ver

A la hora de disfrutar del anime, muchos se cegaron con los colores, la acción y la historia. Sin embargo, estas ganas de seguir descubriendo y viendo lo que Lucy, David y sus amigos iban a vivir nos hacía perdernos una emocionante referencia. Sin embargo, para dar con esta referencia era necesario estar viendo la serie hasta el último tramo de los créditos de la serie, algo que muchos no hacían al saltar directamente al siguiente capítulo.

En esta escena nos encontramos con un breve instante en el que Lucy se encuentra sentada en el suelo de Night City observando la luna. Sin embargo, esta secuencia está planificada de forma única, exactamente a una vista alargada con la que se hace referencia a las cartas de tarot que podemos encontrar a lo largo de Night City dentro del juego. Pero no solo eso, sino que además está relacionada con una carta específica del juego.

Hablamos de la carta de la Luna, la cual tiene una relación muy directa con Lucy. En la descripción de la carta, se indica que “la Luna nos recuerda que no todo es lo que parece a simple vista. En un mundo de apariencias e ilusiones, la intuición tiende a trazar la mejor ruta. La Luna es además la carta de los sueños, los deseos y, por supuesto, el sueño -el ritual nocturno de la muerte-”.

Se trata de una referencia que muchos fans no habían visto hasta ahora. Y es una oportunidad única para comprobar cómo ambos estudios cuidaron todos los detalles para transmitir sensaciones completamente únicas y fascinantes. Un homenaje a una de las obras que nos muestra como incluso en el futuro la vida puede dar muchos giros inesperados.