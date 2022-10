Cinco películas anime que no te puedes perder si te gustó 'Your Name'

Desde su estreno, ‘Your Name’ se ha convertido en una de las películas anime románticas más espectaculares. No solo cuenta con la historia, sino que cuenta con el apartado de la animación. Tiene todos los puntos para destacar, sobre todo en lo que respecta a su historia. Sin embargo, no debes pensar que al ver ‘Your Name’ se acaban las enternecedoras historias de amor puesto que no hay nada más lejos de la realidad.

¿Buscas un anime que te siga conmoviendo tanto como ‘Your Name’? Entonces vamos a darte cinco animes al estilo de ‘Your Name’ que no te puedes perder. Cinco propuestas que harán que disfrutes de una buena sesión de cine así como de personajes completos y con historias que, sin duda, saben dónde tocar para emocionar a todos los fans.

El amor está en el agua

En primer lugar hablamos de ‘Kimi to, Nami ni Noretara’, mejor conocida como ‘El amor está en el agua’. Se trata de una comedia romántica y que está repleta de emociones. En esta conocemos la historia de amor entre Hinako, una chica que acaba de comenzar a estudiar en la universidad, y Minato, un joven bombero. Ambos están deseando estar juntos y están hechos el uno para el otro y, sin embargo, un trágico evento cambia para siempre sus vidas. Sin embargo, se trata de una historia preciosa en la que no importan los obstáculos, siempre se buscarán nuevas formas de evolucionar.

Susurros del corazón

Aquí damos el salto a ‘Mimi wo Sumaseba’, mejor conocida como ‘Susurros del corazón’. Se trata de una historia de amor adolescente en la que conocemos a Shizuki, una joven de 14 años que adora los libros y un día descubre que todos los libros que obtiene de la biblioteca han sido elegidos por la misma persona, un hecho que le llama la atención. Por ello, caprichos del destino, sus caminos se cruzan para ofrecernos una historia que llena de emociones y nos hace disfrutar de forma única.

Josee, el tigre y los peces

Se trata de una de las películas capaces de conmover incluso al corazón más duro. Eso sí, quizás necesites un paquete de pañuelos al lado. En esta se nos presenta el encuentro entre Tsuneo, un joven que sueña con viajar a México para poder ver a un pez que habita en sus aguas, y Josee, una joven que lleva toda su vida en una silla de ruedas, sin casi poder salir de casa. Así es que, a pesar de que ambos tienen sus roces, acaban abriendo la posibilidad de cumplir juntos sus sueños.

La chica que saltaba a través del tiempo

Jugar con el tiempo puede ser de lo más peligroso y esto lo comprueba la joven Makoto Konno. Esta es capaz de saltar a distintas épocas y cambiar los eventos del pasado, re-escribiendo de este modo el presente. Sin embargo, si bien todo le parece sencillo y con opción a cumplir sus sueños, pronto descubrirá que nada es tan sencillo y que el efecto mariposa sigue sus pasos. Por ello, será el momento de tomar complejas decisiones.

El castillo Ambulante

Una de las obras de Studio Ghibli más reconocidas es ‘El Castillo Ambulante’. Tenemos la historia, tenemos a los personajes y el amor bien presente y, por supuesto, una necesidad de protegerse el uno al otro, a pesar de que en un principio puedan no llegar a ser conscientes de hasta qué punto importa todo. Por ello, si buscas una historia de amor que el tiempo no pueda parar, ni siquiera los obstáculos, entonces este es el momento.