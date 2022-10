'Dragon Ball' no fue el primero: ¿Sabes cuál fue el manga con el que se estrenó Akira Toriyama?

El mundo del manga y del anime están repletos de obras y todo tipo de mangakas que han dado forma y vida a estas. Sin embargo, parece imposible pensar en un mundo en el que ‘Dragon Ball’ no esté presente y sorprendiendo a todos los fans, incluso convirtiéndose en la inspiración de otros mangakas que quieran llegar a hacer historia como lo ha hecho la obra del gran Akira Toriyama a lo largo de los años.

Con la importancia que esta licencia tiene en la industria, es posible caer en el error de que este mangaka empezase su historia en el mundo del manga con esta licencia. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que hasta ahora ha hecho más obras, como es el caso de ‘Dr. Slump’, ‘Kajika’ o incluso ‘Sand Land’. Sin embargo, ¿sabes cuál fue el primer manga que introdujo a Akira Toriyama en este mundo?

El primer manga de Akira Toriyama no fue Dragon Ball

Lo primero que debemos hablar es que Akira Toriyama nació en el año 1955. Este fue preparándose en los estudios básicos hasta, finalmente, decidir que quería estudiar diseño gráfico. A partir de aquí, tuvo la oportunidad de trabajar para una agencia de publicidad en la que únicamente trabajó durante tres años. ¿Por qué? Porque se aburría en un trabajo de oficina que era capaz de controlar a la perfección. Él quería encontrar algo nuevo.

Sin embargo, este aburrimiento no fue lo único que lo motivó a dejarlo. Shueisha anunciaba un premio para nuevos mangakas al que Toriyama se presentó cuando apenas tenía 23 años. De este modo, en el año 1977 nació el primer manga de Toriyama y que se presentó con el nombre de ‘Awawa World’, el cual ya contaba con el estilo bien definido de Akira Toriyama.

Se trata de una historia corta que cuenta la historia de superhéroes y samuráis, alimentándose de este modo en un Japón feudal. El relato fue presentado para la publicación de Monthly Young Jump, aunque se publicó cinco años más tarde, en el quinto y sexto número de IBRD Land Press. A pesar de ello, contó con un gran protagonismo.

La historia mostraba el humor que ha caracterizado siempre al mangaka y que logró hacer que acabase por entrar en un mundo que lleva dominando años. Por ello, es importante destacar que este mangaka no ha dudado a la hora de mejorar, de demostrar que no hay nada que le haga decidir que no quiere seguir mejorando y avanzando.