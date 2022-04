‘Dragon Ball’: ¿Por qué Krilin de Dragon Ball no tiene nariz?

A la hora de pensar en el mundo de ‘Dragon Ball’ creado por Akira Toriyama se nos pueden venir a la cabeza muchas cosas, sobre todo en lo que respecta a sus personajes. Sin embargo, uno a los que no podemos olvidar es a Krilin, el personaje favorito de otros grandes mangakas como puede ser el de Naruto. Y es que este personaje tiene muchos elementos que lo hacen completamente único y diferente.

A la hora de pensar en este personaje son muchos los puntos que se nos vienen a la mente. Uno de los ejemplos más claros es, precisamente, la presencia de los seis puntos en su frente, una característica que lo hace destacar bastante entre el resto de personajes. Sin embargo, esta no es la única característica de este personaje, sino también la falta de nariz en su rostro.

Krillin en Dragon Ball | Toei Animation

¿Por qué Krilin de Dragon Ball no tiene nariz?

Gracias a una entrevista realizada a Akira Toriyama por el medio Kanzenshuu sabemos la razón de que dibujase a Krilin sin nariz. Después de todo, el mangaka afirma que el personaje posee “una idiosincrasia física que le permite respirar a través de su piel”. Por ello, aunque podemos comprobar que este no tiene una nariz en su diseño, esa característica en su piel le permite respirar a través de esta.

Si bien a lo largo de los años los fans de la licencia habían defendido esta característica como un error gráfico que se mantuvo, la realidad es muy distinta. Después de todo, ha sido el propio Akira Toriyama quien ha querido confirmar uno de los grandes misterios que ha estado presente a lo largo de los años y que posiblemente más dudas ha provocado entre los jugadores.

Por supuesto, este es un buen momento para reunirse con una de las licencias más queridas del anime. Después de todo, si hay algún capítulo del anime que no has visto o que no quieres ver toda la serie de ‘Dragon Ball’ con los episodios de relleno, tenemos la solución. Te recomendamos echar un vistazo a nuestra guía de relleno de Dragon Ball para ponerte al día con una de las licencias más conocidas.