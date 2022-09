'Dragon Ball Super Super Hero' esconde un guiño a 'One Piece' que muchos pasaron por alto

Todos los fans de ‘Dragon Ball’ están emocionados ante la llegada de ‘Dragon Ball Super Super Hero’. La vuelta de los personajes de Akira Toriyama al mundo del anime con una nueva película ha supuesto una grata sorpresa para los fans. Sin embargo, más sorpresa resulta saber que, dentro de la película, se esconde un guiño a otra de las grandes licencias del mundo anime.

Hablamos de ‘One Piece’, la obra de Eiichiro Oda que lleva años siendo una sorpresa constante tanto en lo que respecta a su historia como a sus personajes. Teniendo un papel tan importante en el mundo del anime, no parece tan descabellado comprobar que, en una película de una de las grandes referencias del anime, nos podemos encontrar un inesperado guiño a Luffy y sus amigos.

El inesperado guiño de Dragon Ball Super Super Hero a One Piece

Muchos fans disfrutaron de la película en todos los sentidos. No solo se trata de los héroes, sino de la historia que cuenta en sí. Claro que, entre peleas, acción y algún momento más que importante en los diálogos, también nos encontramos con algún guiño de lo más inesperado. Y no, no solo se refiere esto a anteriores temporadas de ‘Dragon Ball’, sino a un homenaje a la obra de Eiichiro Oda.

Se trata de un guiño de lo más sencillo en el que podemos ver a Krillin que, de pronto, responde una llamada de teléfono. Sin embargo, es el tono del mismo teléfono en el que tenemos que fijarnos. ¿Por qué? Porque se trata de un tono relacionado con el opening de ‘One Piece’.

A la hora de ver la película, los fans pasaron este guiño por alto. Sin embargo, si escuchamos bien el tono, reconocemos las notas de “We are”, uno de los openings de ‘One Piece’ que nos presentaron la aventura de Luffy y su banda de piratas. Sin duda, un tema que ha llamado mucho la atención si tenemos en cuenta que Krillin es el personaje favorito de otros grandes mangakas, como es el caso del autor de ‘Naruto’.

Otro aspecto que llama la atención es el hecho del tema elegido. Este fue muy importante para ‘One Piece’ ya que se utilizó en el capítulo 1000 como tributo. Sin embargo, se hicieron algunos cambios, como el hecho de que se relataba la forma en la que Gol D. Roger perdía su tesoro o incluso la aparición de Roronoa Zoro, uno de los integrantes de los piratas de Sombrero de Paja.