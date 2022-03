Guía de relleno de ‘Naruto’: Los capítulos más importantes para centrarse solo en la historia

Son muchos los puntos que hacen que ‘Naruto’ sea una de las series más vistas. Después de todo, no solo han conseguido darle forma a una de las series más emocionantes en el manga y en el anime, sino que ha presentado a algunos de los personajes que, una vez entran en nuestra vida, no podemos olvidar. En esto no solo entran los héroes, sino también aquellos que se consideran villanos.

Por supuesto, son muchas las aventuras que se han vivido junto a este personaje, muchas las opciones de su historia las que han hecho que no podamos pasarlo por alto. Sin embargo, entre la gran calidad de su historia, también nos encontramos con algunos capítulos que, realmente, no aportan nada a la historia. Una propuesta que, en algunos casos, puede echar para atrás a muchos seguidores. Por ello, tenemos para vosotros la guía de episodios relleno de ‘Naruto’.

Todos los capítulos de relleno de Naruto

A continuación vamos a compartir contigo una tabla con todo el contenido dividido por temporadas. Gracias a esto podrás retomar el contacto con Naruto y sus amigos, garantizando así que ningún capítulo de relleno acabe por provocar que quieras dejar sus aventuras atrás. Más aún si tenemos en cuenta que este personaje trae consigo grandes habilidades que aprender.

Naruto Shippuden | Pierrot

Con esta guía de relleno no solo te detallamos los arcos que puedes disfrutar de ‘Naruto’, sino que además puedes saltarte esos capítulos que, realmente, no aportan nada a la historia. Si bien hay alguno que te puede ayudar a conocer un poco más a los personajes, la realidad es que no llegan a profundizar tanto como para suponer un gran cambio en lo que respecta a la historia.

Guía relleno Naruto: Todos los capítulos

A continuación, tal y como hicimos en su día con la guía de relleno de Pokémon, compartimos con vosotros la tabla completa con todos los datos. Unos capítulos señalados por orden que te indicarán cuáles son los importantes para la historia así como todos aquellos que, simplemente, puedes evitar.