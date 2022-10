El drástico cambio de Izuku, protagonista de 'My Hero Academia', de sus primeros bocetos hasta ahora

En los últimos años, la licencia ‘My Hero Academia’ no ha dejado de sorprendernos, sobre todo porque se trata de una licencia en la que héroes y villanos se enfrentan para cumplir sus objetivos, provocando que haya situaciones variadas en las que no siempre una historia tiene porqué acabar bien. Sin embargo, sabiendo las grandes influencias que el autor de la obra tuvo en su día, no es de extrañar que el aspecto de muchos de sus personajes haya cambiado de muchas formas.

Uno de los casos más radicales se presenta con Izuku, el personaje principal de ‘My Hero Academia’ que no solo destaca por su capacidad para dominar uno de los poderes más únicos de toda la serie, sino que su aspecto y poderes, en un principio, iban a ser completamente diferentes de lo que actualmente conocemos. De hecho, debemos destacar el hecho de que incluso su carácter iba a ser muy distinto.

Deku de My Hero Academia iba a ser completamente distinto al principio

Debes saber que, si bien el personaje principal de la licencia se conoce como Izku Midoriya, en un principio su nombre iba a ser Mikumo Akatani. Si bien su nombre iba a ser distinto, esto también iba a afectar a su aspecto. Un detalle importante es destacar que, físicamente, el personaje iba a tener el pelo mucho más largo, a pesar de que el mayor cambio de este personaje residía en el hecho de que no iba a tener ningún tipo de poder.

Un aspecto interesante del personaje es que, si bien actualmente destaca por tener un gran poder, anteriormente no iba a tener ninguno, sino que iba a utilizar todo tipo de artilugios para poder luchar contra los rivales. Es decir, que iba a ser como una especie de Batman. Eso sí, a diferencia de la oscuridad del personaje de DC, en el caso de Izuku, su traje iba a ser más brillante, con toque anaranjado.

Sin embargo, ¿por qué no optó por mantener este diseño? Tal y como confirmó el autor del manga, este cambio se centró básicamente en el hecho de que no estaba contento con los resultados del diseño, especialmente su peinado. Por ello, a medida que empezó a darle forma al diseño que actualmente conocemos de Izuku, fue cuando empezó a ver lo que realmente quería para el personaje.

En otro aspecto, debemos destacar el hecho de que finalmente no se quedó utilizando artilugios. Esta decisión vino respaldada por el hecho de que los editores le indicaron que sería buena idea que Izuku tuviese un superpoder propio, algo que no le hiciese difuminarse entre otros superhéroes del manga. Y sin duda se trata de un cambio que fue muy aceptado entre todos los fans del manga y del anime.