¿Por qué el Super Saiyan es azul y no de otro color?

A lo largo de los años, ‘Dragon Ball’ ha demostrado tener un gran potencial. Se trata de una de las licencias que no teme avanzar, sino que nos va proponiendo la historia, a los personajes y, sobre todo, las grandes dosis de acción. Esto nos ha llevado a distintas temporadas e incluso a una cronología de Dragon Ball que parece confusa para muchos fans. Y sin embargo, todos coinciden en un mismo punto: la importancia que ‘Dragon Ball Super’ dio al Super Saiyan Blue.

Esta transformación se convirtió en una de las más importantes en lo que respecta a Vegeta y Goku, quienes recurrían a esta una y otra vez cuando el combate se ponía demasiado duro. Por ello, teniendo en cuenta la importancia de esta técnica, no es de extrañar que muchos se planteen que Akira Toriyama le diese muchas vueltas a su creación, incluso al color utilizado para mostrar este gran poder. Y sin embargo, la realidad es muy distinta.

¿Por qué el Super Saiyan Blue es azul y no de otro color?

Fue durante una entrevista con Akira Toriyama y Toyotaro, que el creador de ‘Dragon Ball’ optó por sincerarse. Aquí, con una pregunta planteada por el propio Toyotaro, se cuestionó cuál fue el origen de este poder y, sobre todo, cómo hizo el creador para poder darle forma a una de las transformaciones más importantes de Goku y Vegeta. Después de todo, él mismo confirmaba desconocer esta respuesta.

Dragon Ball Super | Toei Animation

Aquí fue donde Toriyama finalmente confirmó que para dar forma a esta idea no se complicó demasiado. Para explicar esto afirma que, si en La Batalla de los Dioses fue a por el color rojo, en La Resurrección de Freezer sintió que debía introducir el color azul como la base. De este modo sabemos que nada tuvo que ver el ki divino, sino que esta decisión fue, simplemente, por algo estético.

Sin embargo, no debemos pensar que no hubo nada de lore, sino que esta idea también llevó a Toriyama hasta el Super Saiyan Blue. De hecho, se llegó a indicar que Toriyama se planteó hacer que el color del cabello fuese blanco, pero no lo hizo para evitar que acabase colisionando en el futuro con los colores de los enemigos. Después de todo, debemos recordar que Toriyama tiene una línea de colores muy elegidos para los enemigos en ‘Dragon Ball’.

Por otra parte, no podemos olvidar que en su día, en el volumen F de ‘Dragon Ball Super’, Toriyama explica que el Super Saiyan Blue es una representación de Son Goku, de como este ha superado cierto límite de poder, lo que le permite ser mucho más fuerte y estar tranquilo. Después de todo, con este es capaz de mantener la compostura incluso en las batallas más duras.