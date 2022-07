Studio Ghibli habla sobre ‘How Do You Live?’ y confiesa su miedo a ser olvidados

Cuando hablamos de estudios anime, Studio Ghibli es una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza. Películas como ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Mi vecino Totoro’ han logrado llevar el estudio a lo más alto, algo que no les ha hecho perder su humanidad y el miedo a quedar en el olvido.

En una reciente entrevista Toshio Suzuki, el expresidente de Studio Ghibli, comentó que la película ‘How Do You Live?’ de Hayao Miyazaki todavía estaba en desarrollo. Este comentario lo hizo con un único objetivo, y es que había pasado mucho tiempo y no quería que el estudio sea olvidado.

Miedo a desaparecer

Si bien parece de locos pensar que Studio Ghibli y todas sus películas vayan a olvidarse para siempre, Suzuki confesó que teme lo peor. Esto lo dice especialmente porque actualmente el estudio tarda bastante más a la hora de desarrollar una película, algo muy diferente a lo de hace un tiempo cuando lanzaba un filme cada 2 años aproximadamente.

Aun teniendo en cuenta que Studio Ghibli es una de los estudios más valorados de todo el mundo, el miedo a ser olvidados nos hace ver el lado más humano de uno de sus fundadores. El pasado 15 de junio se celebraron 37 años desde que se fundó este estudio, sin embargo ni sus trabajos ni su gran experiencia les ha valido para dejar de lado miedos tan comunes como este.