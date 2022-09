Studio Ghibli revela algunos de los secretos mejor escondidos de 'Mi Vecino Totoro'

A lo largo de los años, el nombre de Studio Ghibli se ha hecho cada vez más popular. No es de extrañar ya que cuenta con un sello de calidad único al no solo apostar por historias fantásticas nunca antes vistas, sino por su capacidad única para sorprender. Dentro de su amplio catálogo de obras, una de las más reconocidas es ‘Mi Vecino Totoro’, la cual llega a tener a su protagonista como imagen del propio estudio.

Tal es la importancia de Studio Ghibli que en Nippon TV, en su espacio reservado para películas “Kinyo Roadshow”, se ha estado mostrando a lo largo del verano curiosidades de estas películas y, esta vez, le tocó a ‘Mi Vecino Totoro’. Aquí se publicó un trivia con el detrás de la escena con información secreta de la obra, con datos que sin duda han marcado a muchos de los fans.

La presencia del gatobús en Mi Vecino Totoro

Este simpático vehículo hace acto de presencia en varias ocasiones durante la película. Una de ellas es la más inesperada para los fans y es que, en un punto de la película, Satsuki nota una ráfaga de viento mientras transporta madera. Si bien esto puede parecer tener relación únicamente con la naturaleza y el lugar en el que vive, ahora sabemos que fue el gatobús al pasar el que creó dicha ráfaga.

No es la única relación llamativa con este personaje. Un detalle que llama la atención es que, en su cartel, se ve como destino establecido la palabra “su”. Traducido, esto significa “nido”, lo que puede resultar confuso. Sin embargo, como indicó Miyazaki, esto indica que gatobús, al acabar su trabajo, dirige su camino hacia su nido para, de este modo, poder descansar.

El motivo por el que Totoro ayudó a Satsuki

Un aspecto que llama la atención de todos los fans es que Totoro optase por dejar su descanso para poder ayudar a Satsuki. Muchos pensaron en las buenas intenciones de Totoro o que incluso razonase la situación; sin embargo, Miyazaki niega estos hechos. Afirma que Totoro no es un gran pensador, sino que ayudó a Satsuki porque esta le pareció linda.

Totoro sabía dónde se encontraba Mei, consciente de que no estaba lejos, y veía que Satsuki la buscaba. Por ello, llamó al gatobús para que la llevase hasta la pequeña niña. Sin embargo, aquí llama la atención el comprobar que Totoro no se une a Mei ni Satsuki en el viaje, a pesar de que sí se sentían reconfortadas por su presencia. ¿A qué se debe que no subiese al vehículo? Miyazaki explica que Totoro decidió no ir con ellos ya que eso impediría que las niñas volviesen al mundo humano.

El lugar en el que se ambienta la película

Miyazaki en ningún momento mostró intención de indicar dónde se desarrollaba la historia. Sin embargo, varios destinos presentes en la película nos aportaron esa información. Por una parte se encuentra el nombre del pueblo, Matsugo, el cual se encuentra en la ciudad de Tokorozawa, en la prefectura de Saitama.

Además de esto, se habla del hospital Nanakuniyama, el cual también se encuentra en Tokorozawa. Esto debemos recordar que se debe a que Miyazaki vive en la prefectura de Saitama, cerca del bosque que le ayudó a desarrollar la historia de Totoro y el cual busca proteger.

Los créditos finales de la película y el pensamiento de Miyazaki sobre la producción

Estos dos puntos tienen una relación de lo más importante. Por una parte nos encontramos con los créditos finales. Aquí podemos ver lo que sucede con Satsuki y Mei al acabar la película. Por una parte sabemos que la madre ha sido dada de alta, lo que se traduce en una Mei que se convierte en una niña mimada y que, a pesar de ello, cuida de los niños más pequeños del lugar. Por otra parte está Satsuki, quien al volver su madre, pierde el rol de madre para, finalmente, recuperar su infancia.

Por último, Miyazaki quiso compartir sus pensamientos sobre la película. Explica que su objetivo con ‘Mi vecino Totoro’ era crear una producción que fuese feliz y conmovedora, capaz de conmover a los padres y recordales su infancia, mientras que a los niños les hiciese desear conocer a Totoro y vivir su infancia intensamente. Esa es la película que quería hacer y que, finalmente, logró crear.