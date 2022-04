'Suzume no Tojimari'’, la próxima película del creador de 'Your Name', ya tiene fecha de estreno

Makoto Shinkai es uno de los directores japoneses de animación más reconocidos en la actualidad y, para muchos, ya se ha ganado esa consideración de sucesor de Hayao Miyazaki que los medios y los fans buscan con ahínco desde hace años -si bien Miyazaki sigue en activo y trabajando en su próxima película-. Pero el éxito de Shinkai con sus últimos trabajos, especialmente 'Your Name', lo ha puesto en el foco de los fans del anime en todo el mundo.

Tras 'Your Name' y 'Weathering With You', el director nipón ya trabaja en su próxima obra, de la que recientemente se han conocido nuevos detalles. La película se titulará 'Suzume no Tojimari' -nombre provisional-, y trata sobre la vida de una adolescente llamada Suzume que se encuentra con una puerta mágica que abre portales por todo Japón. Estos portales son fuente de destrucción y solo ella puede cerrarlos.

Se ha confirmado que 'Suzume no Tojimari' llegará a los cines japoneses el 11 de noviembre de este mismo año. Es de esperar que tras su estreno japonés, el anime no tarde demasiado tiempo en llegar también a los mercados occidentales. Si consigue tan solo una fracción de lo recaudado por 'Your Name', la película anime más exitosa de la historia, sin duda será todo un logro para la editora.

Póster de Suzume no Tojimari | CoMix Wave Films

Se ha publicado su primer póster oficial, en donde ya podemos ver el aspecto de la joven Suzume residente en el tranquilo pueblo de Kyushu, y la misteriosa puerta que encuentra y parece esencial en este viaje fantástico.