CREAM Real Betis y Mav3ricks ayudan a Wizards a conseguir el liderato de la Spain Nationals

Nunca habíamos visto una Spain Nationals tan entretenida como la que estamos viviendo en este primer Split de la tercera temporada. Con la ausencia de Giants y Heretics, el reparto por el liderato de la clasificación se está peleando como nunca. Los magos de Wizards, los herederos de Poseidón y los hispalenses de CREAM mantienen la lucha reñida por conseguir hacerse con la temporada regular. La última jornada ha abierto una pequeña brecha en la que el más favorecido han sido los chicos de Wizards.

Los de Nubaii duermen líderes en la cuarta jornada tras un gran partido contra Team DeftFox donde éste repartió a diestro y siniestro una lección de juego. Tanto él como Thuunder y Hulik dieron un recital de juego cuya buena labor a la hora de atacar y librarse del roster rival ayudó a que cuando tocó el cambio de papeles y se pasó a la defensa cerrasen el encuentro con 3 rondas más y firmasen el 2:7.

Nubaii sigue en una racha de juego incontestable. Las 15 kills que se llevó dejaron claro que Wizards tiene un líder con sabor a MVP. No obstante, los lobos trataron de enseñar los dientes y el que mejor lo hizo fue Mani con 12 de las 20 kills que se hicieron y que sirvieron más para maquillar más las estadísticas individuales que la labor como equipo.

Por su parte, CREAM Real Betis y Mav3ricks les tocaba mantener ese pulso. Los verdiblancos hicieron lo propio y superaron a La Guardería por 7:4 en un partido intenso que no se resolvió hasta el final. El toma y daca que había entre Halo y Bombii mantenía a todos expectantes en un duelo donde Batfat volvió a verse venido a menos y con un juego pobre. Rompiendo una lanza a su favor, de las 3 entries que se propuso sacó 2 adelante y su ratio de headshot estuvo en el 50%.

No obstante, en el Betis las cosas llevan funcionando bien bastante tiempo. El juego combinado entre sus piezas y sobre todo la buena defensa que tuvieron durante el primer tiempo allanaba el terreno durante el resto del partido. Sí que es cierto que siguen enredándose para cerrar las ofensivas, plantar el artefacto y entrar en la casa. Aun así aprovecharon la ventaja de las primeras rondas para llevarse el gato al agua.

El que no se tuvo que ir con buena cara a dormir fue Mav3ricks. Los herederos de Poseidón tenían delante a un Rvns que está dando problemas a muchos de los equipos de la Spain Nationals. Th3Alexd y Deivid son perros viejos del torneo y saben bien por donde deben picar los cuervos para hacer daño a su rival. Su posición en la tabla no hace justicia de lo que se está viendo cada vez que saltan al mapa, pero en cambio, con partidos como el que hizo contra Mav3ricks se recupera fácil la ilusión y la creencia de que pueden aspirar a más. El empate con ellos pasó a ser una lucha entre los Alex de ambos equipos. Th3Alexd y Alex.exe fueron los que más kills hicieron para los suyos (16 y 13 respectivamente) poniendo el espectáculo, aunque el que sin duda fue el más determinante para que el colíder no siga compartiendo ese puesto fue Deivid. El de Rvns firmó un KOST del 83% siendo el más participativo de la partida. Además, su gran precisión a la hora de pegar el headshot limpiaba los pasillos para que los suyos tuvieran más espacio de juego.

Con este empate Wizards duerme en solitario en lo alto de la tabla durante una semana. Los de Poseidón y CREAM Real Betis aún se mantienen a la espera de cualquier resbalón para optar a esa plaza y tener un triple empate que pondrá la polvora en cada esquina de la Spain Nationals deseando por todos que estalle y pronto.