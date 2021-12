Café, mantita y videojuegos: Títulos perfectos para disfrutar sólo o acompañado en invierno

El invierno es una de esas épocas del año en las que apetece salir poco o nada de casa. Las actividades en el salón o en la habitación se disparan, ya sea en solitario o en compañía. No hablemos ya de estar en todo momento arropados por una mantita y un taza de café recién hecho o chocolate caliente. ¿Qué mejor para combatir el frío que para el tiempo entre videojuegos?

Hay juegos para todos los gustos en la lista, tanto para los amantes de las aventuras, la gestión o la estrategia entre otros

Da igual cuándo escuches esto. Stardew Valley es uno de esos videojuegos que puedes recomendar en cualquier estación, pero en invierno cobra aún más sentido. Puede que sea por su jugabilidad relajada, pero nosotros creemos que su ambientación juega un papel muy importante. ¿A quién no le gustaría vivir retirado en la montaña y rodeado de animales?

Una pantalla, ordenador, manta, café y ¡Age of Empires IV! Si guardas gratos recuerdos de tu infancia por culpa de su segunda parte, su nueva entrega tiene lo mejor de Age of Empires 2 y más. Es accesible, como siempre, pero ofreciendo infinitas posibilidades y con un cariño puesto en su campaña que te dejará pegado al monitor durante todas las navidades.

Kena: Bridge of Spirits | Ember Lab

Con un frío que hiela a cualquiera ahí fuera, normal que apetezca pasar tiempo en casa. Si deseas disfrutar de una experiencia inmersiva como pocas en la mejor compañía, no se nos ocurre mejor recomendación que Final Fantasy XIV. Hablamos del que posiblemente sea el MMO más laureado de los últimos años. Cuenta con una comunidad que te ayudará en tus actividades, algo crucial en el género, y con tanto contenido por delante que te faltarán horas para verlo todo.

Si te va la acción y la aventura siempre podrás recurrir a juegos como Assassin’s Creed Valhalla. Ambientado en una Gran Bretaña tomada por los vikingos, su historia te atrapará desde el principio. Si por el contrario no quieres perderte durante decenas de horas en un videojuego, Kena: Bridge of Spirits es una de esas aventuras con sabor clásico que no debes dejar escapar.