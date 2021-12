¡Te los has perdido y son auténticas joyas! Juegos que han pasado desapercibidos en 2021 y deberías jugar

2021 ha sido, de nuevo, un año atípico. Hemos podido disfrutar de varios juegazos, sin duda, pero sin embargo ¡todavía no podemos comprar con normalidad una PS5 o Xbox Series X! Estamos cerrando un año que si bien no podemos tachar de “olvidable”, nos ha dejado con ganas de más.

Si los juegos más mainstream te han sabido a poco, tenemos justo la selección que estabas buscando. A lo largo de 12 meses se han publicado auténticas joyas de las que seguramente no has escuchado hablar. Títulos fáciles de pasar por alto pero que no defraudan en absoluto. Aquí van los que a nuestro juicio han sido los mejores.

Los juegos de carácter independiente nos han dejado auténticas joyas que han pasado muy desapercibidas entre el gran público

Los juegos indie encabezan los llamados ‘sleepers’ de 2021. Comenzamos con Loop Hero, uno de esos juegos a los que se le puede atribuir la descripción de ‘un turno más y lo dejo’. La mecánica es simple: realiza incontables vueltas alrededor del mapa para vencer al jefe, mientras colocas cartas que te servirán para enfrentarte a enemigos y conseguir objetos. Gestión, construcción, rol y juegos de cartas. Disponible por menos de 15 euros, no se nos ocurre mejor opción para comenzar este top.

Inscryption es otra de esas joyas ocultas de 2021 que ya deberías tener en tu biblioteca. Sólo tiene un desarrollador a sus espaldas, pero nada le ha impedido fusionar dos conceptos muy dispares. Hasta la fecha jamás hubiéramos pensado que los escape rooms y los juegos de cartas pudieran fusionarse de manera tan única y original. Entrar en detalles sería arruinarte la experiencia. Juégalo. No te arrepentirás.

Loop Hero | Devolver Digital

Sable nos sumerge en una aventura de mundo abierto que, aunque no destaca en lo jugable, nos mantiene pegados a la pantalla. La obra de Shedworks es de esas que entran por los ojos, con un estilo que no esconde su influencia de artistas como Moebius. Un viaje personal y ante todo muy especial, perfecto para los que quieran una experiencia inmersiva.

De loops ha ido 2021. En Arkane Studios saben a la perfección lo que es crear videojuegos sobresalientes pero que, por alguna extraña razón, no terminan de llegar al gran público. Los creadores de Dishonored y Prey nos ofrecen con Death Loop lo que mejor saben hacer: diseño de niveles y una jugabilidad a prueba de bombas. Con una propuesta tan disparatada como la de morir para seguir avanzando a lo largo de varios días, Death Loop es compra obligada para los que busquen un juego de acción diferente al resto.