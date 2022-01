Riot Games tumba un juego para móviles con un extraño parecido a League of Legends

En el mercado para móviles no es difícil encontrar videojuegos a modo de clon de otros títulos lanzados tanto en smartphones como en otras plataformas. Riot Games es una de las compañías que más se enfrenta a este tipo de casos, dejando recientemente uno que ha sido cuanto menos flagrante.

No es la primera vez que Riot Games tiene que denunciar casos clones de League of Legends en dispositivos móviles

Los creadores del MOBA más famoso de la actualidad han denunciado a la empresa vietnamita Imba Games por su videojuego para móviles llamado I Am Hero - AFK Tactical Teamfight. Tal y como indica la demanda presentada el jueves pasado en Los Ángeles, Riot Games asegura que I Am Hero copia muchos de los elementos del lore y descripciones de League of Legends.

Además, la denuncia señala que Imba ha copiado desde párrafos extraídos del videojuego, nombres, habilidades e trasfondos de personajes de forma casi idéntica al del MOBA de Riot Games. Por su parte, y de acuerdo a un representante de Imba en declaraciones para Reuters, el estudio vietnamita sostiene que su título se aleja de las acusaciones de Riot Games en muchos aspectos, incluyendo el jugable.

League of Legends | Riot Games

League of Legends sigue siendo todo un referente en el género MOBA, considerado por la mayoría como el verdadero rey indiscutible en su estilo. Por otra parte, Riot Games ya está explorando y ampliando nuevos horizontes. Hace unos meses lanzaron un título RPG, tienen en el mercado un juego de cartas y trabajan en un ambicioso MMO basado en el mundo de LoL.