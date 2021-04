La eLaLiga Santander Cup no tiene favoritos

Para poder jugar al FIFA no sirve con tomar los mandos y hacer correr a 11 tipos a la portería rival. Además de esto, los jugadores profesionales cuentan con el hándicap de haber aprendido a calmar los nervios de cuando no salen las cosas y el fatídico delay te puede estropear un partido.

Los participantes de la eLaLiga Santander tienen dominado todo esto y no sólo eso, sino que los que lideran los grupos han tenido la obligación y la responsabilidad de aguantar hasta las fechas finales y en el más óptimo nivel.

Con el fin del torneo, llega la eLaLiga Santander Cup donde los 8 mejores (4 del Grupo A y 4 del Grupo B) se enfrentarán por dar el todo por el todo. Sin embargo, ¿llegan todos en el mejor nivel?

A priori, los cuartos de final y resto de brackets no dejan mucho margen de error por lo que la suerte será un hándicap que habrá que tener en cuenta y habrá que dar todo lo posible. Otro punto importante es que tan breve recorrido no coloca a nadie como favorito. En cambio, el haber traído un buen trabajo a lo largo de la campaña y haber sabido hacer los deberes a tiempo bien pueden servir para tener ese plus de cara al partido.

Conocer al rival y haberlo estudiado será importante y aquí los jugadores de DUX Gaming son los más conocidos. Tanto Neat (Real Valladolid CF) y Adriman (Real Oviedo) han dominado sus grupos con escasos errores y con un juego que ha maravillado a casters y afición.

Los fans de FIFA prevén una final pintada por los colores blanquinegros en el que Neat parece llevarse todas las papeletas para hacerse con una parte de esos 50.000 euros.

El resto de participantes saben lo que es enfrentarse a ellos y si están en esta copa es porque tienen el mismo nivel. Pese a que ambos lideren sus grupos, sus perseguidores no distan tanto en la puntuación tras ellos. La segunda, tercera y cuarta plaza apenas cuentan con una diferencia de 3 puntos entre unos y otros y un nivel muy similar a la hora de ponerse las botas y saltar al verde.

Aún es pronto para decidir si Pepeelbotellu, Gravesen, MaestroSquad, H1dalgoo, Adriman, Neat, DanielAguilar4 o Adriidomenech están en peor o mejor formar que el resto. Lo que sí se puede decir es que esta copa sirve para lo que será la final de la temporada regular el 8 y 9 de mayo en la que se disputará la Gran Final entre los 16 clubes finalistas y que cerrarán una de las mejores ediciones de la eLaLiga Santander. Tanto por el mimo y cuidado con el que se ha tratado el torneo como la dedicación por tener perfectamente retransmitida esta misma, hacen que el formato digital de LaLiga atraiga un público mayor a las nuevas y no tan nuevas generaciones.