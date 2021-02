Espe y Kaquka: “Las mujeres estamos creciendo muy bien dentro de los esports”

Los shooters han sido uno de los primeros esports que han aparecido en el universo actual. Su dinámica explosiva y ese ritmo frenético que se ve en cada partido ha hecho que sea uno de los géneros más queridos por los fans. Durante estos años hemos podido ver como equipos como Heretics han bañado la escena competitiva con grandes rosters y finales de ensueño.

Precisamente, los herejes se han coronado como uno de esos clubes en los que dicho género se ha consagrado como su designación principal en la cual no se ha podido contar más que con lo mejor de lo mejor del momento.

Por otra parte, la creación de contenido es una de las patas necesarias para que cada entidad tenga una buena visibilidad y aquí Heretics ha querido ser de los más vanguardistas y selectos eligiendo a dos de las mejores creadoras de contenido en la actualidad.

Tanto Espe en Fortnite como Kaquka en VALORANT son la cara femenina del equipo las cuales han conseguido borrar el estigma de que los shooter son “juegos de chicos”. En esta entrevista no han tenido pelos en la lengua y de lo que más se alegran a lo largo de su trayectoria es cómo han servido de inspiración para niñas, jóvenes y mujeres a hacer lo que quieran sin tener dudas de lanzarse al mundo del stream.

El último fichaje del club, Kaquka, “no ha podido decir que no” a Heretics. El trayecto hasta ahora siempre ha estado apuntando hacia arriba y el llegar hasta aquí sólo es síntoma de que las cosas se están haciendo bien y “no hay techo que alcanzar ya que no hay límite”.

A la hora de hablar de los shooters y compararlo con otros esports a las entrevistadas se les hiere un poco el orgullo. “Los shooters tienen una gran comunidad y no creo que estén en un segundo plano” decía Kaquka al respecto y añade “me gustaría saber también cuál es el techo de League of Legends para saber si un CSGO está tan lejos de ellos como pueda parecer”. Por su parte Espe considera que este esport “ha tenido un papel fundamental desde los inicios con Call of Duty y ahora con VALORANT o Fortnite lo va a tener aún más ya que va a dar mucho juego y evolucionará a mejor”.

“VALORANT tiene unos números desmesurados para el tiempo que lleva de vida”. La recién llegada ve con muy buenos ojos lo que se está macerando acerca del shooter de Riot Games. Aunque no ha podido adelantarnos nada, ha dejado entrever que en los eventos (tanto nacionales como internacionales) Heretics no va a perderlos de vista y su roster estará ahí para representar a sus fans. El gran comienzo que ha tenido la squad y cómo se ha consagrado como campeón de la primera First Strike de la historia hace que las apuestas se decanten por ellos haciendo soñar a los fans por ver una final del Championship Tour entre G2 y ellos.

Fortnite tampoco ha perdido fulgor dentro de Heretics. TheGrefg ha sabido macerar el hype de su skin durante un año consiguiendo que el día de su presentación destrozase el record mundial de viewers en directo en un canal de Twitch. Espe, máxima exponente del club, ha visto como esa resurrección del battle royale ha sentado bien al fan casual evaluando el trabajo de Epic Games como bueno. No obstante, “puede que haya perdido un poco la esencia de escuchar a la comunidad, de ver tanta nueva actualización y de ver nuevos detalles en los parches que ha hecho que pierda ese interés” y añade “este tema, a los creadores de contenido, nos daba mucho juego teniendo mucho material que subir”. Hablando del competitivo lamenta que la World Cup no se pueda llevar a cabo por el Covid-19, pero confía en que la ilusión y repercusión por la FNCS devuelva un poco ese esplendor que tenía el battle royale.

Como cierre de la charla, ambas creadoras de contenido se han mojado a la hora de ordenar los cinco mejores shooter y ambas han coincidido en dejar a Rainbow Six en último lugar ya que “los clubes de esports han perdido un poco la ilusión por el título de Ubisoft al llegar un tanto tarde a esta escena competitiva ya que no sale rentable” comentaba Kaquka a la par que corroboraba Espe diciendo que “no ve representación en los clubes por parte de Rainbow Six”.