Filtrada la fecha de presentación de 'FIFA 23', el último juego de la saga de EA Sports

EA Sports dará carpetazo el próximo año a la marca 'FIFA'. Tras casi 30 años ligada a la saga futbolística en consola y ordenadores, el acuerdo entre la FIFA y EA Sports se ha roto. 'FIFA 23' será el último videojuego de la franquicia antes de dar el salto a EA Sports FC y muy pronto podríamos conocer sus detalles.

Así lo asegura un informe de Exputer, quien ha fijado en el mes de julio la presentación no sólo del nuevo (y último) título de la IP, sino también de los lanzamientos que estarían por llegar a finales de año a cargo de Electronic Arts.

Desconocemos qué nuevas características encontraremos en 'FIFA 23' a nivel jugable, visual o modalidades; pero sí que está claro que el título añadiría la solicitada característica de crossplay, permitiéndonos jugar con nuestros amigos independientemente de la plataforma.

FIFA 22 | EA Sports

¿Qué más encontraríamos en dicho evento? Desde la filtración aseguran que Electronic Arts tendría novedades sobre 'Skate 4', una de las franquicias de culto, inactivas desde hace dos generaciones. No sería la única, pues la compañía también desvelaría los primeros detalles del nuevo 'Need for Speed'.